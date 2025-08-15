В Белом доме раскрыли амбиции Трампа

Президент США Дональд Трамп наслаждается ролью «главного миротворца». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

«Ему [президенту США Дональду Трампу] нравится быть в роли решающей все фигуры для всех небольших и более слабых стран», — сказал представитель Белого дома.

По словам собеседника издания, Трамп считает, что он может заключать такие сделки, которые были не под силу его предшественникам. Он отметил, что глава Белого дома обратил внимание на различные конфликты в мире отчасти из-за убеждения, что может использовать влияние США для их прекращения.

До этого сообщалось, что Трамп неоднократно звонил бывшему генеральному секретарю НАТО, министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу для обсуждения Нобелевской премии мира.

Ранее в Госдуме высмеяли выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.