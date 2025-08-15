На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский самолет прибыл на место встречи Путина и Трампа на Аляске

Flightradar24: российский Ил-76 прибыл на Аляску в преддверии саммита РФ — США
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский самолет Ил-76 прибыл в город Анкоридж в американском штате Аляска, где состоятся очные переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Воздушное судно успешно приземлилось на территории авиабазы Элмендорф-Ричардсон.

До этого генерал-майор Военно-воздушных сил Канады в отставке Скотт Клэнси заявил, что американские истребители будут защищать борт Владимира Путина на подлете к Аляске. По его словам, на авиабазе Элмендорф-Ричардсон — месте проведения переговоров — среди прочих самолетов имеются истребители пятого поколения F-22 и F-35.

Встреча президентов РФ и США состоится на Аляске 15 августа. Начало переговоров запланировано на 22:00 мск.

Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Главы государств могут обсудить такие предложения, как отказ Киева от вступления в НАТО и обмен территориями. Кроме того, Путин и Трамп могут затронуть вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

В преддверии переговоров американский лидер оценил вероятность успеха своей встречи с российским коллегой в 75%.

Ранее самолет Трампа вылетел в Анкоридж.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами