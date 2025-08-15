Российский самолет прибыл на место встречи Путина и Трампа на Аляске

Российский самолет Ил-76 прибыл в город Анкоридж в американском штате Аляска, где состоятся очные переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Воздушное судно успешно приземлилось на территории авиабазы Элмендорф-Ричардсон.

До этого генерал-майор Военно-воздушных сил Канады в отставке Скотт Клэнси заявил, что американские истребители будут защищать борт Владимира Путина на подлете к Аляске. По его словам, на авиабазе Элмендорф-Ричардсон — месте проведения переговоров — среди прочих самолетов имеются истребители пятого поколения F-22 и F-35.

Встреча президентов РФ и США состоится на Аляске 15 августа. Начало переговоров запланировано на 22:00 мск.

Основной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Главы государств могут обсудить такие предложения, как отказ Киева от вступления в НАТО и обмен территориями. Кроме того, Путин и Трамп могут затронуть вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

В преддверии переговоров американский лидер оценил вероятность успеха своей встречи с российским коллегой в 75%.

Ранее самолет Трампа вылетел в Анкоридж.