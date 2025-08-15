На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Рязанской области подтвердили гибель четырех человек в результате взрыва на заводе

Оперштаб Рязанской области: количество погибших при взрыве возросло до четырех
Stringer/dpa/Global Look Press

Власти Рязанской области подтвердили гибель четырех человек в результате взрыва на заводе «Эластик». Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«К сожалению, количество погибших при ЧП в Шиловском районе возросло до 4. Количество пострадавших уточняется», — сказано в сообщении.

Глава Рязанской области Павел Малков выехал на место происшествия.

До этого Telegram-канал Baza писал о пятерых погибших.

Следственное управление Следственного комитета региона возбудило уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Как писал Telegram-канал 112, возможной причиной взрыва на предприятии могла стать детонация боеприпаса. По информации канала, под завалами могут быть люди. На данный момент известно о 20 пострадавших. С завода эвакуированы более 100 человек.

Ранее на видео попали первые минуты после взрыва газа на заводе в Башкирии.

Все новости на тему:
Взрыв на заводе «Эластик»
