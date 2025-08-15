Названа возможная причина взрыва на заводе в Рязанской области

Причиной взрыва на предприятии «Эластик» в Рязанской области могла стать детонация боеприпаса. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительная причина взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области — детонация боеприпаса», — сказано в посте.

По данным канала, под завалами могут быть люди. На месте работают сотрудники экстренных служб. Согласно последней информации, в результате взрыва пострадали 20 человек, еще пятерых спасти не удалось.

По предварительной информации, взрыв произошел в цеху, где производится порох, из-за нарушения правил техники безопасности. В результате ЧП весь цех был разрушен. С завода эвакуированы более 100 человек.

Следственный комитет России проводит проверку по факту произошедшего. По ее итогам сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

