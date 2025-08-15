На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина взрыва на заводе в Рязанской области

112: причиной взрыва на заводе «Эластик» могла стать детонация боеприпаса
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Причиной взрыва на предприятии «Эластик» в Рязанской области могла стать детонация боеприпаса. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Предварительная причина взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области — детонация боеприпаса», — сказано в посте.

По данным канала, под завалами могут быть люди. На месте работают сотрудники экстренных служб. Согласно последней информации, в результате взрыва пострадали 20 человек, еще пятерых спасти не удалось.

По предварительной информации, взрыв произошел в цеху, где производится порох, из-за нарушения правил техники безопасности. В результате ЧП весь цех был разрушен. С завода эвакуированы более 100 человек.

Следственный комитет России проводит проверку по факту произошедшего. По ее итогам сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

Ранее на видео попали первые минуты после взрыва газа на заводе в Башкирии.

Все новости на тему:
Взрыв на заводе «Эластик»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами