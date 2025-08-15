После взрыва на предприятии в Рязанской области завели уголовное дело

СК: по факту возгорания на заводе «Эластик» в Рязанской области возбуждено дело

Следственное управление Следственного комитета Рязанской области возбудило уголовное дело после взрыва на заводе «Эластик». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что работу сотрудников контролирует глава областного ведомства Олег Васильев.

До этого Telegram-канал 112 писал, что возможной причиной взрыва на заводе могла стать детонация боеприпаса. По его данным, под завалами могут быть люди. В результате произошедшего пострадали 20 человек, еще пятерых спасти не удалось.

По предварительной информации, взрыв произошел в цеху, где производится порох, из-за нарушения правил техники безопасности. В результате ЧП весь цех был разрушен. С завода эвакуированы более 100 человек.

