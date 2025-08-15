На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до пяти

Пять человек погибли при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Число погибших при взрыве пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до пяти. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Под завалами остаются еще люди, доступ к ним затруднен.

По предварительным данным, взрыв произошел в цеху, где производится порох, из-за нарушения правил техники безопасности. В результате ЧП весь цех был разрушен. С завода эвакуированы более 100 человек. Пострадали не менее 20 человек.

Ранее сообщалось о трех погибших.

9 августа на производственной площадке «Каустик» Башкирской содовой компании в Стерлитамаке произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали 38 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. По версии следователей, эксплуатация трубопровода с нарушениями привела к его разрушению и дальнейшему взрыву.

Ранее на видео попали первые минуты после взрыва газа на заводе в Башкирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами