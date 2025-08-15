Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до пяти

Пять человек погибли при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области

Число погибших при взрыве пороха на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до пяти. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Под завалами остаются еще люди, доступ к ним затруднен.

По предварительным данным, взрыв произошел в цеху, где производится порох, из-за нарушения правил техники безопасности. В результате ЧП весь цех был разрушен. С завода эвакуированы более 100 человек. Пострадали не менее 20 человек.

Ранее сообщалось о трех погибших.

9 августа на производственной площадке «Каустик» Башкирской содовой компании в Стерлитамаке произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали 38 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. По версии следователей, эксплуатация трубопровода с нарушениями привела к его разрушению и дальнейшему взрыву.

Ранее на видео попали первые минуты после взрыва газа на заводе в Башкирии.