На видео попали первые минуты после взрыва газа на заводе в Башкирии

Baza: появились кадры происходящего после взрыва на предприятии в Стерлитамаке

Появились первые кадры происходящего после взрыва на предприятии в Стерлитамаке. Их публикует Telegram-канал Baza.

«‎Видны лежащие на земле сотрудники предприятия, видимо, оказавшиеся в эпицентре, и белое облако (завод — крупнейший в России производитель соды)», — говорится в посте.

Работу комплекса, где произошло ЧП, уже приостановили.

До этого сообщалось, что количество пострадавших в результате взрыва газа на предприятии в Стерлитамаке выросло до 36 человек, из них госпитализированы 22 человека. Точное количество пострадавших уточняется.

В пресс-службе Башкирской содовой компании рассказали, что взрыв произошел на производственной площадке «Каустик» в результате разгерметизации трубопровода при подготовке к капитальному ремонту.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей: реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

