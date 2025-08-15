На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

Росавиация: в работе аэропорта Самары введены временные ограничения
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее Кореняко сообщил, что в аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

13 августа аналогичные меры приняли в аэропорту Волгограда. По словам Кореняко, полеты ограничили в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Решение действовало более пяти часов.

Ночью в городе были слышны взрывы на фоне атаки украинских беспилотников. По словам местных жителей, хлопки участились после 2:30. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов. В Красноармейском районе упали обломки одного из сбитых БПЛА, после чего началось возгорание с задымлением.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

