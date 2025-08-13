На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Кирилл Брага/РИА Новости

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Утром 13 августа сообщалось, что в период действия временных ограничений в международном аэропорту Волгограда на запасные аэродромы отправились два самолета.

Незадолго до этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в Волгограде эвакуируют жителей дома после падения обломков дрона на крышу. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе на улице Ополченской.

На прошлой неделе в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска были задержаны несколько авиарейсов, в связи с чем в залах ожидания скопилось более 1590 пассажиров.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку рейса.

