Жители Волгограда сообщили о взрывах в городе

В Волгограде слышны взрывы на фоне атаки украинских беспилотников, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, хлопки участились после 2:30. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов. В Красноармейском районе упали обломки одного из сбитых БПЛА, после чего началось возгорание с задымлением.

На этом фоне в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Меры действуют с 23:14 среды, 13 августа, и направлены на обеспечение безопасности полетов.

Прошлой ночью Волгоград тоже подвергся налету дронов. Подразделения ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили несколько БПЛА над территорией Волгоградской области. При этом никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано. Однако в Тракторозаводском районе Волгограда обломки ликвидированного беспилотника упали на крышу многоэтажки на улице Ополченской. Жильцов временно эвакуировали.

