На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Волгограда сообщили о взрывах в городе

SHOT: беспилотники пытаются атаковать Волгоград
true
true
true
close
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде слышны взрывы на фоне атаки украинских беспилотников, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, хлопки участились после 2:30. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов. В Красноармейском районе упали обломки одного из сбитых БПЛА, после чего началось возгорание с задымлением.

На этом фоне в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов. Меры действуют с 23:14 среды, 13 августа, и направлены на обеспечение безопасности полетов.

Прошлой ночью Волгоград тоже подвергся налету дронов. Подразделения ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили несколько БПЛА над территорией Волгоградской области. При этом никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано. Однако в Тракторозаводском районе Волгограда обломки ликвидированного беспилотника упали на крышу многоэтажки на улице Ополченской. Жильцов временно эвакуировали.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами