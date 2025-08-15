Аэропорты Саратова и Тамбова приостановили работу

Росавиация: в аэропортах Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты

В аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

13 августа Кореняко сообщил, что в аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных судов. По его словам, меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Ограничения действовали более пяти часов.

Ночью в городе были слышны взрывы на фоне атаки украинских беспилотников. По словам местных жителей, хлопки участились после 2:30. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов. В Красноармейском районе упали обломки одного из сбитых БПЛА, после чего началось возгорание с задымлением.

