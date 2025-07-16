В Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей»

Беспилотник ВСУ с провокационной надписью «с любовью для жителей Белгорода» уничтожен в Белгородской области. Видео с обломками опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Цель ВСУ — террор. Надпись на крыле — еще одно тому доказательство», — заявил чиновник.

На кадрах виден дрон самолетного типа с частично читаемыми надписями.

Как заявлял посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины усиливают «дронный террор» против обычных россиян. По его словам, Киев расширяет спектр беспилотных приспособлений, применяемых для покушений на мирных граждан и нанесения экономического ущерба. Кроме того, ВСУ, устраивая ежедневные налеты, стремятся оказывать психологическое давление на российских граждан.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее пленный заявил, что в ВСУ сформируют бригаду из алкоголиков.