В России допустили обмен заключенными с США после встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе переговоров на Аляске могут договориться о проведении обмена заключенными. Об этом ТАСС заявил заместитель гендиректора московского аэропорта Жуковский, правозащитник, член Общественной палаты РФ, летчик Константин Ярошенко.

«Советники и переговорщики, скорее всего, эту тему (обмена заключенными. — «Газета.Ru») затронут. Конечно, все произойдет не сразу, так как в отношении меня переговоры велись достаточно долго, но я надеюсь, что ряд наших граждан все-таки вернутся на родину», — сказал летчик.

Ярошенко добавил, что встреча Путина и Трампа должна привести к положительным изменениям в отношениях обеих стран.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут только переводчики. По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

Ранее Песков словами «и дольше века длится день» описал рабочий день Путина на Аляске.