Песков словами «и дольше века длится день» описал рабочий день Путина на Аляске

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков процитировал название романа советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», говоря о предстоящем рабочем дня президента России Владимира Путина в регионах Дальнего Востока и на Аляске. Об этом он заявил в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Журналист в разговоре с Песковым обратил внимание, что из-за смены часовых поясов один рабочий день главы государства будет длиться двое суток. Песков подтвердил это.

«И дольше века длится день», — добавил он, комментируя предстоящий рабочий график российского лидера.

В этом же интервью Песков рассказал, что Путин по пути на саммит с президентом США Дональдом Трампом совершит региональную поездку. Представитель Кремля не стал уточнять, какой именно регион посетит глава РФ.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут только переводчики. По его словам, на саммите будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Помощник президента также отметил, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

