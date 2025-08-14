Россиянам раскрыли рейтинг лучших направлений для сбора грибов

В рейтинге лучших направлений для сбора грибов первое место заняла Карелия, а именно Пряжинский район, Олонецкий, Сегежский и Беломорский районы. Проживание в туристических объектах здесь обойдется в среднем в 10,2 тыс. рублей за ночь, передает RT со ссылкой на исследование аналитиков Яндекс Путешествий.

Отметим, что при сборе грибов нужно соблюдать меры предосторожности, так как они могут накапливать токсины из окружающей среды. Как сообщил газете «Известия» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов, собирать грибы следует подальше от загрязненных мест: дороги, промышленных зон. Нельзя брать те из них, которые имеют признаки гнили и повреждения. Также нужно учитывать, что людям с заболеваниями пищеварительной системы употреблять в пищу грибы не рекомендуется, а в период обострения категорически запрещено.

На втором месте рейтинга грибных направлений оказался Башкортостан, где специалисты советуют собирать шампиньоны в деревне Красный Яр и Уфимском районе, отмечая, что местные территории усыпаны этими грибами. Проживание здесь будет дешевле — за ночь в туристическом объекте нужно будет отдать порядка 6,3 тыс. рублей.

Далее следует Ленинградская область, где для грибников выделяют Приозерский район, Сосново, Заходское и Кирилловское, а также окрестности Нового Девяткино и Кингисеппа. Ночь здесь обойдется в 8,3 тыс. рублей.

В Московской области на грибы особенно богаты Серпухов, Коломна, Руза и другие территории около Ярославского, Казанского и Белорусского направлений. В августе цены на размещение в туристическом объекте региона в среднем составляют 8,7 тыс. рублей за ночь.

Также аналитики включили в список Владимирскую (9 тыс. рублей за ночь), Рязанскую (7,5 тыс. рублей за ночь) и Калужскую области (10,7 тыс. рублей за ночь). В Тульской области эксперты посоветовали обратить внимание на смешанные леса, где много маслят и белых грибов, стоимость размещения обходится туристам в 7,9 тыс. рублей.

Также в рейтинг вошли Свердловская, Самарская области и Татарстан.

До этого автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров рассказал, что в августе в лесах Московской области можно собрать еловые белые грибы, осенние опята, маслята, волнушки и лисички. По его словам, волны первых уже появляются в районе Истринского и Можайского водохранилищ, маслят — на юго-востоке Подмосковья. Эксперт отметил, что новая волна осенних опят ожидается во второй половине августа, волнушки и грузди появятся ближе к концу месяца. Лисички уже есть на северо-западе и на востоке области, в стороне Орехово-Зуева.

