Врач предупредил, кому нельзя есть грибы

Врач Гинзбург: при проблемах с ЖКТ нельзя есть грибы

Людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), а также детям до 12 лет не стоит есть грибы. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург.

Так, у пациентов с гастритом, язвой, дискинезией желчевыводящих путей, холециститом, колитом и так далее они могут вызвать обострение. У детей такая тяжелая еда может спровоцировать гастрит, потому что у них слабо сформирована пищеварительная система.

«В целом польза грибов преувеличена: это не суперфуд и не тот продукт, который необходим нашему организму. В небольших количествах грибы содержат витамины группы В и некоторые минералы, но не являются основным их источником», — подчеркнул Гинзбург.

По его словам, основная польза грибов заключается в том, что они способны разнообразить питание и доставить приятные вкусовые ощущения.

Автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров до этого говорил, что в августе в лесах Московской области можно собрать еловые белые грибы, осенние опята, маслята, волнушки и лисички. По его словам, волны первых уже появляются в районе Истринского и Можайского водохранилищ, маслят — на юго-востоке Подмосковья.

