На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы грибы, которые можно собрать в лесах Подмосковья в августе

Специалист Тихомиров: белые грибы и лисички можно собрать в лесах Подмосковья
true
true
close
Global Look Press

В августе в лесах Московской области можно собрать еловые белые грибы, осенние опята, маслята, волнушки и лисички. Об этом »Москве 24» рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, волны первых уже появляются в районе Истринского и Можайского водохранилищ, маслят — на юго-востоке Подмосковья.

«Для грибов важна так называемая температурно-влажностная провокация (относительно резкое изменение температуры мицелия под влиянием внешних факторов — Прим. ред.), и для этого столбик термометра должен понизиться до 18–20°C, а также пройти хорошие дожди. Тогда грибов станет много примерно через полторы недели, и они будут достаточно чистыми», — сказал Тихомиров.

Эксперт отметил, что новая волна осенних опят ожидается во второй половине августа, волнушки и грузди — появятся ближе к концу месяца. Лисички уже есть на северо-западе и на востоке области, в стороне Орехово-Зуева.

1 августа на сайте mos.ru сообщили, что лисички заняли первое место по продажам на ярмарках выходного дня в Москве. В среднем за выходные москвичи и гости столицы покупают по 200 кг лисичек на ярмарках. К середине июля стали также часто покупать подосиновики из Рязанской области и белые грибы.

Ранее сообщалось, что от сырости в российской квартире на стене вырос лесной гриб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами