Названы грибы, которые можно собрать в лесах Подмосковья в августе

Специалист Тихомиров: белые грибы и лисички можно собрать в лесах Подмосковья

В августе в лесах Московской области можно собрать еловые белые грибы, осенние опята, маслята, волнушки и лисички. Об этом »Москве 24» рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, волны первых уже появляются в районе Истринского и Можайского водохранилищ, маслят — на юго-востоке Подмосковья.

«Для грибов важна так называемая температурно-влажностная провокация (относительно резкое изменение температуры мицелия под влиянием внешних факторов — Прим. ред.), и для этого столбик термометра должен понизиться до 18–20°C, а также пройти хорошие дожди. Тогда грибов станет много примерно через полторы недели, и они будут достаточно чистыми», — сказал Тихомиров.

Эксперт отметил, что новая волна осенних опят ожидается во второй половине августа, волнушки и грузди — появятся ближе к концу месяца. Лисички уже есть на северо-западе и на востоке области, в стороне Орехово-Зуева.

1 августа на сайте mos.ru сообщили, что лисички заняли первое место по продажам на ярмарках выходного дня в Москве. В среднем за выходные москвичи и гости столицы покупают по 200 кг лисичек на ярмарках. К середине июля стали также часто покупать подосиновики из Рязанской области и белые грибы.

Ранее сообщалось, что от сырости в российской квартире на стене вырос лесной гриб.