Назван способ решения дефицита воды в ДНР и ЛНР

Чиновник Серебряков: Донбассу придется искать новые источники воды
Depositphotos

Донбассу придется искать новые источники воды, чтобы решить проблему дефицита. Об этом сообщил руководитель обособленного подразделения «Мариуполь» Фонда развития территорий (ФРТ) Илья Серебряков в беседе с «Лентой.ру».

В настоящее время воду перебрасывают из резервных источников, для Мариуполя строится новый водовод из Старокрымского водохранилища, рассказал чиновник.

Стабилизировать ситуацию с нехваткой воды в краткосрочной перспективе, считает он, возможно, но ДНР и ЛНР все равно придется искать новые источники, например, расширять забор из Дона, не допуская большого падения уровня реки.

По словам Серебрякова, значительная часть потерь воды происходит из-за изношенных коммунальных сетей, что особенно чувствуется в холодное время года.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что потери воды в Донецкой народной республике достигают 60% из-за износа труб и засушливого лета.

Ранее сообщалось, что правительство рассмотрит строительство нитки водовода Дон — Донбасс.

