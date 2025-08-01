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Правительство РФ рассмотрит строительство нитки водовода Дон - Донбасс

Хуснуллин: рассматривается вопрос о строительстве нитки водовода Дон-Донбасс
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Алексей Майшев/РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал в своем Telegram-канале, что правительство РФ рассматривает вопрос о строительстве дополнительной ветки водовода Дон — Донбасс.

«Все, что касается среднесрочных мер, которые касаются переброски воды, мы выполняем в полном объеме. Ключевая задача на текущий момент — экономия и снижение потерь на сетях. Глобально у нас стоит вопрос о возможности строительства дополнительной нитки водовода по увеличению пропускной способности канала Дон — Донбасс», — поделился вице-премьер.

Он уточнил, что о принятых решениях будет доложено президенту РФ.

По словам Хуснуллина, российское правительство имеет подобный опыт решения проблемы в Крыму.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Донецкая народная республика (ДНР) будет обеспечена водой только после взятия под контроль Славянска и восстановления канала «Северский Донец — Донбасс».

Ранее чиновникам в ДНР запретили уходить в отпуск из-за проблем с водоснабжением.

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