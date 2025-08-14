Спасателям, ищущим пропавших на Байкале рыбаков, мешают медведи

Поискам пропавших 9 августа на Байкале рыбаков мешают медведи. Об этом сообщает главное управление МЧС по Бурятии.

В настоящее время обследовано свыше 45 километров береговой линии и почти 120 километров акватории озера Байкал. В поисках принимают участие сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда и Государственной инспекции по маломерным судам, а также волонтеры.

Поисковые мероприятия осложнены присутствием медведей, которые в поисках пищи держатся у берегов Байкала.

7 августа сообщалось, что жители населенных пунктов Братского района Иркутской области обеспокоены частыми встречами с медведями.

За день до этого в Омской области туристы рассказали о том, что заметили медведя в популярном у любителей отдыха на природе месте.

4 августа в Иркутской области медведь напал на поросенка и ранил пастуха.

Ранее медведь забрел на территорию гаражей и загнал испуганного россиянина в машину.