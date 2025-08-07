На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области медведи стали часто заходить в поселки

В поселках Братского района Иркутской области стали часто видеть медведей
OlegD/Shutterstock/FOTODOM

Жители населенных пунктов Братского района Иркутской области обеспокоены частыми встречами с медведями. Об этом сообщает Братская студия телевидения.

Хищники были замечены недалеко от села Покосное и вблизи поселка Сахорово. У окраины Покосного зверь травмировал пастуха. Жительница Сахорово засняла медведицу и двух медвежат, которые бродили в поисках пищи за окном ее дома. Медведь также посетил село Дубынино — хищник заснул возле бани на участке местной жительницы.

В материале отмечается, что в поселки и дачные кооперативы медведей привлекают свалки на окраинах, пищевые отходы и тем более останки домашнего скота.

6 августа в Омской области туристы рассказали о том, что заметили медведя в популярном у любителей отдыха на природе месте.

Ранее на видео попала встреча мужчины и медведя в гаражном товариществе в пригороде Сургута.

