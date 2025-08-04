В Иркутской области медведь напал на поросенка и ранил пастуха

В Иркутской области пастух отбился от напавшего на него медведя

В Братском районе Иркутской области медведь напал на домашний скот и ранил пастуха. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел на окраине села Покосное, медведь пробрался на частное подворье и напал во дворе на поросенка. На визг животного сбежались местные жители и попытались спугнуть зверя.

Медведь напал на пастуха, после чего скрылся в лесном массиве. Пострадавшего с травмой ноги доставили в медицинское учреждение. Медведя ищут сотрудники полиции и охотоведы. Местные власти призывают сельчан с особой осторожностью выходить в лес и не приближаться к диким животным.

До этого в Якутии медведь вломился в дом со спящими людьми. Медведь пробрался на территорию частного дома, разгромил мусорные контейнеры и проник в постройку, где в этот момент спали женщина и двое детей. Соседи, услышав шум, начали кричать, якутянка проснулась и сумела выбежать на улицу, схватив одного из детей на руки. Второй ребенок остался в доме, хищник, напуганный шумом, не тронул его и сбежал в лес. Со двора его прогнали собаки.

Ранее на Аляске медведица напала на мужчину с собакой.