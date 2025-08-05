Медведь забрел на территорию гаражей и загнал испуганного россиянина в машину

Под Сургутом медведь забрел на территорию гаражей и загнал мужчину в машину

В Сургутском районе местный житель нос к носу столкнулся с молодым медведем на территории гаражного кооператива. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в поселке Солнечный и попал на видео. На кадрах мужчина сидит у гаража и разогревает еду с помощью газовой горелки. В это время через калитку на территорию кооператива заходит медведь. Зверь направляется к человеку, который некоторое время не видит его, так как сидит за дверью открытого гаража. Когда животное приблизилось на расстояние нескольких метров, автовладелец решил проверить, что за шум раздается из-за двери. Мужчина выглядывает из-за гаража, и увидев зверя, быстро перемещается в авто. Медведь, также испугавшись, убегает с территории гаражей.

В пресс-службе администрации поселения позже уточнили, что медведя поймали и отвезли в лес.

Ранее на Сахалине заметили медведя, который ждал автобус на остановке.