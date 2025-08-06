«Учимся быстро бегать»: в туристическом месте Сибири заметили медведя

В туристическом месте Омской области заметили медведя и сняли его на видео

В Омской области туристы рассказали о том, что заметили медведя в популярном у любителей отдыха на природе месте. Видео с кадрами дикого зверя, который прогуливается в локациях, предназначенных для досуга людей, появилось в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте».

«Друзья, замечательная новость, к нам пришел медведь, давайте будем беречь медведей и просто научимся быстро бегать», — пошутил очевидец, приславший видео.

Мужчина отметил, что лесной гость был замечен у озера Данилово на границе Новосибирской области и Муромцевского района Омской области.

«Нас заманивали туда на отдых в палатке, вот добыча была бы у него на зиму», «Придется учиться бегать очень быстро, потом можно на Олимпиаду», «Там тайга, медведи всегда были», «Они быстро бегают, не заметите, как одни сапоги от вас останутся», — высказались в комментариях к записи подписчики паблика.

Ранее на видео попала встреча мужчины и медведя в гаражном товариществе в пригороде Сургута.