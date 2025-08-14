В аэропорту Саратова введены ограничения

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В саратовском международном аэропорту Гагарин введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Вечером 13 августа стало известно, что в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов.

На прошлой неделе в аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска были задержаны несколько авиарейсов, в связи с чем в залах ожидания скопилось более 1590 пассажиров, включая более 130 детей. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

В конце июля сообщалось, что в Госдуме рассматривается возможность упрощенного порядка выплат компенсаций при массовых задержках авиарейсов.

