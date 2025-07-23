В Госдуме обсуждают упрощение выплаты компенсаций за задержки авиарейсов

В Госдуме рассматривается возможность упрощенного порядка выплат компенсаций при массовых задержках авиарейсов. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя парламентского комитета по развитию туризма.

По его словам, упрощение компенсационных процедур возможно при массовых задержках рейсов, которые вызваны внешними угрозами.

Депутат отметил, что сложившаяся в аэропортах ситуация требует слаженной работы как государственных органов, так и бизнеса. Госдума установила парламентский контроль за соблюдением прав авиапассажиров и находится на постоянной связи с Ростуризмом, Росавиацией и авиакомпаниями.

22 июля заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин сообщил, что в период с 19 июля до 08:00 мск 22 июля в аэропортах Московского региона, а также в петербургском Пулково суммарно отменено 517 рейсов. На запасные аэродромы направлено 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тысяч пассажиров, было оформлено свыше 16 тысяч вынужденных возвратов билетов, выдано более 109 тысяч ваучеров на напитки и свыше 58 тысяч ваучеров на питание. В гостиницах разместили 16 тысяч человек.

Ранее ФАС поручила усилить контроль за ценами на воду и еду в аэропортах Москвы.