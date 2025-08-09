В аэропортах Сибири из-за задержки рейсов застряли более 1500 человек

В аэропортах Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска и Томска задержаны несколько авиарейсов. В залах ожидания находятся более 1 590 пассажиров, включая свыше 130 детей, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уточняется, что в аэропорту Красноярска из-за позднего прибытия самолета отложены рейсы в Сочи, вылета ожидают более 500 пассажиров. В авиагавани Томска по такой же причине вылета ждут более 350 человек, среди которых 41 несовершеннолетний. В Новосибирске рейс «Победы» ждут более 160 человек, из них 23 ребенка.

В Новокузнецке откладывается вылет в Сочи для 180 пассажиров. В Норильске задержаны рейсы в Красноярск и Екатеринбург. Там более 400 пассажиров, среди них 14 детей, ждут посадки.

В конце июля сообщалось, что в Госдуме рассматривается возможность упрощенного порядка выплат компенсаций при массовых задержках авиарейсов. По мнению депутатов, сложившаяся в аэропортах ситуация требует слаженной работы как государственных органов, так и бизнеса. Госдума установила парламентский контроль за соблюдением прав авиапассажиров и находится на постоянной связи с Ростуризмом, Росавиацией и авиакомпаниями.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести компенсации для пассажиров при введении плана «Ковер» в аэропортах.