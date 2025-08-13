Увеличилось число пострадавших от некачественной чачи в Краснодарском крае

В Сочи от отравления чачей пострадали 15 человек

Количество пострадавших от некачественного алкоголя в Сочи выросло до 15 человек. Отравились еще трое туристов из Уфы, пишет Telegram-канал Mash.

«‎По данным Mash, сивухой 60-летнего уфимца угостила попутчица в поезде. Второму путешественнику 30 лет, его перевели в отделение токсикологии. На прошлой неделе скончалась 36-летняя женщина. Ее госпитализировали уже после того, как потеряла зрение. Медики не смогли спасти пациентку», — сказано в посте.

13 августа министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что 60-летний мужчина попал в реанимацию после того, как его угостили сочинской чачей.

Люди покупали кустарный алкоголь у местных продавцов, некоторые туристы везли домой в качестве угощения. Предварительно, в бутылках обнаружили метиловый спирт.

7 августа суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления. Также власти закрыли рынок, где торговали опасным напитком.

Ранее россиянин, отравившийся чачей из Сочи, не выжил из-за спешки.