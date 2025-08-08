На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина массового отравления чачей в Адлере

Mash: метиловый спирт обнаружили в составе смертельной чачи в Адлере
МВД России

Предварительная причина массового отравления чачей в Адлере — метиловый спирт. Его обнаружили в пробах алкогольного напитка, который продавали в регионе, сообщает Telegram-канал Mash.

В бутылки метиловый спирт попал в составе масел, которые образуются при кустарном изготовлении вина и чачи в масштабах «на продажу», пишет канал.

Партию крупного заказа смертельного напитка обнаружили у задержанного торговца из Абхазии. Посылка ехала в Москву под видом «домашней чачи, как у бабушки». По информации Mash, мужчина регулярно отправлял свою продукцию по России.

По словам одного из покупателей, раньше к чаче не было вопросов, но однажды он угостил ею «алко-специалистов», которые предупредили его, что употреблять такое опасно для жизни.

Отличить этиловый и метиловый спирты практически невозможно, при этом метанол в разы токсичнее и может привести к слепоте и смерти.

До этого суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления и гибели не менее 10 человек.

Ранее челябинка отравилась чачей, привезенной подругой из Адлера.

