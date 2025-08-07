На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Уже не менее 10 жертв: на Кубани выросло число погибших от отравления самодельной чачей

От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек
true
true
true
close
МВД России
Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем на Кубани увеличилось до 10 человек — об этом было заявлено в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения для подозреваемых. Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления.

Суд в Сочи отправил под стражу на два месяца подозреваемых в торговле суррогатным алкоголем на рынке «БаZар» (он же рынок «Казачий») на федеральной территории Сириус в окрестностях Адлера. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, со смертельным исходом. Выступавший в суде следователь заявил, что уже известно о минимум 10 погибших.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что, согласно материалам дела, женщины продавали на рынке домашнее вино и чачу — «заведомо зная, что продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Изначально, при заключении под стражу 30-летней жительницы Сочи (первой подозреваемой) в суде отметили, что «в результате употребления реализованной обвиняемыми спиртосодержащей жидкости пять человек с токсическим отравлением были доставлены в больницу, где один человек скончался, а четверо находятся в тяжелом состоянии».

Однако уже через час, на следующем заседании по делу об аресте 71-летней подозреваемой, следователь заявил: «по предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек».

close
МВД России

При этом разницу в оценке числа погибших следователь не объяснил.

«Жертв может быть больше»

О массовом отравлении «паленой» чачей среди туристов в Адлере и на федеральной территории Сириус (они граничат) стало известно 6 августа. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Краснодарском крае задержаны две местных жительницы, подозреваемые в торговле алкогольной продукцией домашнего приготовления.

«После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались», — написала Ирина Волк.

При этом в МВД сразу уточнили, что жертв может быть и больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

По информации Telegram-канала Baza, первый случай отравления чачей в Адлере произошел 29-30 июля. Родственник погибших рассказал, что «сначала отравилась супружеская пара (предварительно, это были туристы), при этом муж погиб, а жену удалось спасти». Затем произошло новое отравление, погибли трое, нескольких удалось откачать — и только после этого на рынок «БаZар», который местные жители называют «Казачий», приехали с проверкой.

Со ссылкой на родственницу пострадавших Baza сообщила, что жертвами суррогатного алкоголя стали отдыхающие из Подмосковья, которые приобрели у знакомой продавщицы на «БаZаре» в Сириусе чачу на шелковице и дыне 30 июля.

«Вечером выпили по рюмашке на базе отдыха — на вторые сутки всем стало плохо. Сначала подумали — похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание», — отмечалось в публикации.

Telegram-канал SHOT рассказал о других пострадавших, супругах из Комсомольска-на-Амуре. Они также отдыхали в Адлере и купили местную чачу перед отъездом. Ядовитый алкоголь они попробовали уже в поезде, после чего обоим стало плохо: Дарья (супруга) сразу умерла, а Максим (муж) продержался еще некоторое время. Его доставили в больницу в Воронеже, у него отказали почки, он ослеп и впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли помочь. У пары осталось две дочки четырех и 13 лет, за ними выехали родственники.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что незадолго до массового отравления полиция задержала в Геленджике целый «чача-мобиль», перевозивший 161 литр самодельной алкогольной продукции в виде чачи, вина и коньяка. Спиртные напитки продавал 55-летний уроженец Абхазии. Алкоголь направлен на экспертизу, результаты которой пока не обнародованы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами