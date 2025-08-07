Уже не менее 10 жертв: на Кубани выросло число погибших от отравления самодельной чачей

От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек

Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем на Кубани увеличилось до 10 человек — об этом было заявлено в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения для подозреваемых. Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления.

Суд в Сочи отправил под стражу на два месяца подозреваемых в торговле суррогатным алкоголем на рынке «БаZар» (он же рынок «Казачий») на федеральной территории Сириус в окрестностях Адлера. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, со смертельным исходом. Выступавший в суде следователь заявил, что уже известно о минимум 10 погибших.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что, согласно материалам дела, женщины продавали на рынке домашнее вино и чачу — «заведомо зная, что продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» .

Изначально, при заключении под стражу 30-летней жительницы Сочи (первой подозреваемой) в суде отметили, что «в результате употребления реализованной обвиняемыми спиртосодержащей жидкости пять человек с токсическим отравлением были доставлены в больницу, где один человек скончался, а четверо находятся в тяжелом состоянии».

Однако уже через час, на следующем заседании по делу об аресте 71-летней подозреваемой, следователь заявил: «по предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек».

При этом разницу в оценке числа погибших следователь не объяснил.

«Жертв может быть больше»

О массовом отравлении «паленой» чачей среди туристов в Адлере и на федеральной территории Сириус (они граничат) стало известно 6 августа. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Краснодарском крае задержаны две местных жительницы, подозреваемые в торговле алкогольной продукцией домашнего приготовления.

«После ее употребления несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались», — написала Ирина Волк.

При этом в МВД сразу уточнили, что жертв может быть и больше, в том числе среди туристов из разных регионов.

Что такое чача Чача — традиционный грузинский и абхазский алкогольный напиток. Изготавливается из виноградных выжимок, оставшихся после производства вина. Чачу нередко называют виноградной водкой, хотя специалисты относят этот напиток к классу бренди. Обычная крепость — около 40-45 градусов.

По информации Telegram-канала Baza, первый случай отравления чачей в Адлере произошел 29-30 июля. Родственник погибших рассказал, что «сначала отравилась супружеская пара (предварительно, это были туристы), при этом муж погиб, а жену удалось спасти». Затем произошло новое отравление, погибли трое, нескольких удалось откачать — и только после этого на рынок «БаZар», который местные жители называют «Казачий», приехали с проверкой.

Со ссылкой на родственницу пострадавших Baza сообщила, что жертвами суррогатного алкоголя стали отдыхающие из Подмосковья, которые приобрели у знакомой продавщицы на «БаZаре» в Сириусе чачу на шелковице и дыне 30 июля.

«Вечером выпили по рюмашке на базе отдыха — на вторые сутки всем стало плохо. Сначала подумали — похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание», — отмечалось в публикации.

Telegram-канал SHOT рассказал о других пострадавших, супругах из Комсомольска-на-Амуре. Они также отдыхали в Адлере и купили местную чачу перед отъездом. Ядовитый алкоголь они попробовали уже в поезде, после чего обоим стало плохо: Дарья (супруга) сразу умерла, а Максим (муж) продержался еще некоторое время. Его доставили в больницу в Воронеже, у него отказали почки, он ослеп и впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли помочь. У пары осталось две дочки четырех и 13 лет, за ними выехали родственники.