«Не могли говорить и начали терять сознание»: трое погибли от самодельной чачи на Кубани

В Сириусе несколько человек погибли, купив на рынке самодельную чачу

Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Краснодарском крае. По данным МВД, скончались как минимум трое, но не исключено, что жертв среди туристов больше. Telegram-канал Baza сообщает, что количество пострадавших увеличилось уже до восьми, а после первого случая отравления рынок «Казачий», где продавались самодельные спиртные напитки, продолжал работать еще неделю.

Две жительницы Краснодарского края подозреваются в причастности к отравлению алкоголем отдыхающих на федеральной территории «Сириус» (около Сочи). По предварительным данным МВД, задержанные занимались продажей самодельных спиртных напитков на территории местного рынка «Казачий». После их употребления несколько человек попали в больницы с признаками токсического воздействия, трое из них скончались.

«По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, со смертельным исходом).

Что известно о пострадавших

По информации Telegram-канала Baza, первый случай отравления чачей в Адлере произошел 29-30 июля. Родственник погибших рассказал, что «сначала отравилась супружеская пара (предварительно, это были туристы), при этом муж погиб, а жену удалось спасти». Затем произошло новое отравление, погибли трое, нескольких удалось откачать — и только после этого на рынок «БаZар», который местные жители называют «Казачий», приехали с проверкой.

Со ссылкой на местных жителей Telegram-канал SHOT сообщает, что первыми пострадавшими были супруги, отдыхавшие в отеле «Бархатные сезоны» в Адлере. Они покупали чачу на рынке, после чего отравились. Мужчина умер, его жена смогла выжить.

К вечеру Baza насчитала уже восьмерых пострадавших, причем «все жертвы купили кустарный алкоголь в одной палатке на рынке».

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«Родственница жертв рассказала нам: ее сестра с семьей (отдыхающие из Подмосковья) приобрели у знакомой продавщицы на «БаZаре» в Сириусе чачу на шелковице и дыне 30 июля. Вечером выпили по рюмашке на базе отдыха — на вторые сутки всем стало плохо. Сначала подумали — похмелье, но к вечеру они не могли стоять, говорить и начали терять сознание», — отмечает Baza.

По данным канала, муж женщины (42 года), его мама (69 лет) и сестра (57 лет) отравились насмерть — удалось откачать только ее саму. У всех в крови обнаружили метанол.

Еще двое туристов скончались от ядовитого алкоголя по пути домой. По данным SHOT, речь идет о супругах из Комсомольска-на-Амуре. У пары осталось две дочки четырех и 13 лет, за ними выехали родственники.

«Как рассказали SHOT близкие семьи, Дарья и Максим отдыхали на море вместе с двумя дочками. Родители попробовали местную чачу уже перед отъездом домой. На обратной дороге обоим стало плохо: Дарья умерла сразу, а Максима доставили в больницу в Воронеже. По словам близких, у него отказали почки, он ослеп и впал в кому. Врачи пытались спасти ему жизнь, но накануне он тоже скончался», — сообщает Telegram-канал.

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«Она 30 лет торговала»

На рынке «Казачий» прошли рейды, сообщает МВД. В ходе проверки изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция. Устанавливаются производитель опасных для жизни напитков и другие причастные к отравлению лица.

По данным портала E1.ru, среди задержанных — местная жительница, грузинка по имени Этери.

«Она 30 лет торговала, все об этом знали. Проблемы с законом у нее уже были из-за этого, несколько лет назад ее привлекали к ответственности. Но жалоб на продукцию никогда не было. Постоянные покупатели-туристы к ней приезжали, брали проверенный алкоголь, выпивали на отдыхе. Отвозили в качестве подарков домой», — рассказала соседка Этери по прилавку.

Опрошенные E1.ru продавцы сообщили, что сама женщина чачу и вино не изготавливала, а годами брала у одних и тех же поставщиков. Что случилось в этот раз — непонятно.