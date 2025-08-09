На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин, отравившийся чачей из Сочи, не выжил из-за спешки

Baza: отравившийся чачей из Сочи турист мог выжить, если бы не вернулся к детям
Telegram-канал «Baza»

Турист из Комсомольска-на-Амуре, который отравился чачей на сочинском рынке, мог выжить. Об этом сообщает Baza.

Его супруге стало плохо, когда пара уже находилась в поезде, следовавшем из Сочи в Москву. Семья остановилась в Россоши, и пока медики оказывали помощь женщине, мужчина отвез детей в гостиницу.

Позже он прибыл в больницу, там у него также появились симптомы отравления. Врачи предложили ему остаться, но он спешил к детям.

Через четыре часа путешественник потерял сознание в номере, его старшая дочь вызвала медиков. Позже он впал в кому. Как и супруга, он не выжил.

«Если бы мужчина остался в больнице, его могли бы спасти», – сообщается в публикации.

После покупки кустарной чачи на рынке в Адлере отравились более десяти человек, многих из них не смогли спасти. Они приобретали алкоголь у местных жительниц, на данный момент они обе находятся под арестом. Их торговую точку закрыли, в чаче нашли метиловый спирт.

Ранее уфимка ослепла после того, как попробовала чачу из Сочи.

