На Аляске начали отменять авиарейсы из-за вулканического пепла из России

На Аляске отменили пять авиарейсов из-за облака вулканического пепла из РФ

Авиакомпания Alaska Airlines отменила пять авиарейсов в населенные пункты на западе Аляски из-за облака вулканического пепла, дошедшего до американских районов Берингова моря после извержения вулкана Ключевская Сопка на территории России. Об этом сообщает портал Alaska.

«Рейсы в Ном, Коцебу и Уткиагвик были отменены в качестве меры предосторожности после того, как над Беринговым морем был обнаружен пепел Ключевской Сопки на Камчатке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение о пепле будет действовать как минимум до утра среды по американскому времени. Alaska Airlines планирует возобновить полеты, но продолжит следить за ситуацией.

