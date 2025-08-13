На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Аляске начали отменять авиарейсы из-за вулканического пепла из России

Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Авиакомпания Alaska Airlines отменила пять авиарейсов в населенные пункты на западе Аляски из-за облака вулканического пепла, дошедшего до американских районов Берингова моря после извержения вулкана Ключевская Сопка на территории России. Об этом сообщает портал Alaska.

«Рейсы в Ном, Коцебу и Уткиагвик были отменены в качестве меры предосторожности после того, как над Беринговым морем был обнаружен пепел Ключевской Сопки на Камчатке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение о пепле будет действовать как минимум до утра среды по американскому времени. Alaska Airlines планирует возобновить полеты, но продолжит следить за ситуацией.

Между тем уже 15 августа на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Ранее сообщалось, что на Аляске журналисты осаждают ресторан «Пельмени».

