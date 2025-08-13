На Аляске журналисты осаждают ресторан «Пельмени»

В преддверии встречи глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске журналисты осаждают расположенный в центре Анкориджа ресторан «Пельмени». Об этом сообщает РИА Новости.

Работник заведения отметил, что ресторан появился в новостях из-за предстоящей встречи на высшем уровне. Журналисты стали испытывать к ресторану «Пельмени» значительный интерес. Их повышенное внимание не вызвало восторга у работников, не особо желающих общаться с репортерами.

13 августа сообщалось, что охрану Путина во время визита на Аляску будут обеспечивать совместно российские силовики и Секретная служба США.

Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее CNN узнал точное место встречи Путина и Трампа.