В США заявили, что Украина может «навсегда» уступить часть своих территорий России

NYT: Украина может навсегда уступить России часть своих территорий
Александр Кряжев/РИА Новости

США могут поддержать притязания России на территории Украины, Киев может «навсегда» уступить часть украинских земель РФ. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Соединенные Штаты могут присоединиться к России в попытках заставить Украину навсегда уступить часть своих земель», — говорится в сообщении издания.

При этом, как считает NYT, Украина столкнется с многочисленными политическими и военными препятствиями при передаче территорий России, а также с вопросами, касающимися гарантий безопасности Украины и будущего замороженных российских активов.

На этом фоне агентство Bloomberg писало о том, что украинский лидер Владимир Зеленский изменил свою позицию по вопросу решения конфликта на Украине, теперь он готов работать над заключением соглашения.

В свою очередь газета WSJ отмечала, что Россия после остановки боевых действий по линии фронта намерена провести переговоры об обмене территориями с Украиной.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Ранее сообщалось, что Россия хочет провести переговоры по обмену территориями с Украиной.

