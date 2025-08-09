В США заявили, что Украина может «навсегда» уступить часть своих территорий России

США могут поддержать притязания России на территории Украины, Киев может «навсегда» уступить часть украинских земель РФ. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Соединенные Штаты могут присоединиться к России в попытках заставить Украину навсегда уступить часть своих земель», — говорится в сообщении издания.

При этом, как считает NYT, Украина столкнется с многочисленными политическими и военными препятствиями при передаче территорий России, а также с вопросами, касающимися гарантий безопасности Украины и будущего замороженных российских активов.

На этом фоне агентство Bloomberg писало о том, что украинский лидер Владимир Зеленский изменил свою позицию по вопросу решения конфликта на Украине, теперь он готов работать над заключением соглашения.

В свою очередь газета WSJ отмечала, что Россия после остановки боевых действий по линии фронта намерена провести переговоры об обмене территориями с Украиной.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

