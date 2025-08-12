На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Гусев: силы ПВО сбили несколько БПЛА в одном из районов Воронежской области
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в одном из районов Воронежской области несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Угроза непосредственного удара в Воронеже сохраняется», — написал он.

Гусев предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

В Минобороны РФ сообщили, что с 20:40 до 22:30 мск силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников: 12 воздушных целей ликвидировали над Брянской областью, девять — над Курской, три — над Белгородской и по одному над Воронежской и Орловской.

10 августа республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать.

Ранее военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на курортные города РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
