Военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на курортные города РФ

Военэксперт Шаландин: Киев атакует БПЛА российские курорты ради пиара
Shutterstock

Военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавний налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на курортные города РФ. По его мнению, Киев устроил шоу для западных спонсоров, чтобы показать, что он еще на что-то способен.

«В первую очередь — Евросоюзу, который, так или иначе, собирается и дальше его поддерживать. Мы слышим это и в СМИ, и в других источниках. Страны ЕС передают или собираются передавать какие-то вооружения. В том числе были поставлены две батареи Patriot. И Киев хочет продемонстрировать, что якобы достоин этой помощи», — сказал Шаландин.

Атаки беспилотников на российские курорты в первую очередь рассчитаны на медийный эффект и психологическое давление, но добиться своих целей противнику не удастся, подчеркнул он.

8 августа в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов из-за опасности атаки БПЛА. Более того, на границе РФ и Абхазии приостановил работу КПП «Псоу». Военные в республике привели комплексы ПВО в состояние боевой готовности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее атаку БПЛА отразили в Ростовской области.

