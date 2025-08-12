На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 20 украинских беспилотников сбили над территорией России

МО: силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По его данным, уничтожение дронов самолетного типа велось с 20:40 до 22:30 мск. 12 воздушных целей ликвидировали над Брянской областью, девять — над Курской, три — над Белгородской и по одному над Воронежской и Орловской.

Ночью над регионами страны сбили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Большую часть дронов — 22 — уничтожили в Ростовской области. В Ставропольском крае перехватили еще три цели.

10 августа республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать.

Ранее военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на курортные города РФ.

Атаки БПЛА на Россию
