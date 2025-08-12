Более 20 украинских беспилотников сбили над территорией России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По его данным, уничтожение дронов самолетного типа велось с 20:40 до 22:30 мск. 12 воздушных целей ликвидировали над Брянской областью, девять — над Курской, три — над Белгородской и по одному над Воронежской и Орловской.

Ночью над регионами страны сбили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Большую часть дронов — 22 — уничтожили в Ростовской области. В Ставропольском крае перехватили еще три цели.

10 августа республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать.

