Украинские беженцы на Аляске помолились о мире

Украинские беженцы в Анкоридже помолились о прекращении огня
Jacob Boomsma/Shutterstock/FOTODOM

Украинские беженцы в Анкоридже (штат Аляска) собрались в воскресенье в церкви «Новый шанс», чтобы помолиться о прекращении российско-украинского вооруженного конфликта. Об этом пишет местное издание Alaska.

Некоторые участники молебна надеются на мирное разрешение конфликта на Украине после предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Другие полагают, что США повлияют на Россию в вопросе прекращения огня, цитирует газета участников церемонии.

По оценкам социальной службы Католической церкви, сейчас на Аляске проживает более тысячи украинских беженцев, из них 735 человек получают помощь от организации.

В конце июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен разрешить украинским гражданам, прибывшим в США, оставаться в стране до завершения российско-украинского вооруженного конфликта.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее сообщалось, что ООН сократила помощь украинским переселенцам.

Встреча Путина и Трампа
