ООН сократила помощь украинским переселенцам

Организация Объединенных Наций (ООН) сократила гуманитарную помощь для украинцев, эвакуированных из прифронтовых районов, из-за приостановки финансирования со стороны США. Об этом сообщила представитель Управления ООН по делам беженцев на Украине Каролина Линдхольм Биллинг в интервью изданию «Зеркало недели».

Она напомнила, что 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о 90-дневной приостановке зарубежной помощи. 24 января госсекретарь США Марко Рубио разрешил исключения, включая поставки продовольствия, но не восстановил финансирование программ ООН.

Биллинг заявила, что теперь прекращены программы психосоциальной поддержки, предоставления материалов для временного жилья и денежных выплат.

24 апреля в ООН заявили, что дети-беженцы на Украине подвержены серьезным рискам, включая торговлю людьми, незаконное усыновление и сексуальное насилие. Содокладчик комитета ООН Чон Джин Сон акцентировала внимание на тревожном положении перемещенных детей, которые сталкиваются с множеством опасностей, включая торговлю людьми, насилие и вербовку в вооруженные группы. Она запросила данные о мерах, предпринимаемых для воссоединения этих детей с семьями, интеграции их в государственную политику, а также о доступе к образованию и медицинской помощи, особенно для детей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что пациенты польских больниц недовольны наплывом украинцев.