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Трамп намерен разрешить украинским беженцам оставаться в США

Трамп разрешит украинцам оставаться в США до завершения боевых действий
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить украинским гражданам, прибывшим в США, оставаться в стране до завершения российско-украинского вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли украинцам предоставлять убежище, американский лидер сказал: «Да. Полагаю, мы это сделаем».

По словам политика, в Соединенные Штаты приезжает много граждан Украины, и американские власти «работают с ними».

В апреле сообщалось, что Организация Объединенных Наций (ООН) сократила гуманитарную помощь для украинцев, эвакуированных из прифронтовых районов, из-за приостановки финансирования со стороны США.

20 января Трамп подписал указ о 90-дневной приостановке зарубежной помощи. 24 января госсекретарь США Марко Рубио разрешил исключения, включая поставки продовольствия, но не восстановил финансирование программ ООН.

Ранее Трамп уточнил сроки своего нового ультиматума Путину по Украине.

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