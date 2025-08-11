На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту столицы Мали произошел крупный пожар

В аэропорту столицы Мали Бамако крупный пожар длился более двух часов
Depositphotos

В международном аэропорту столицы Мали Бамако произошел крупный пожар, который длился более двух часов. Об этом сообщил новостной портал Malijet.

В публикации говорится, что аэропорту был нанесен значительный ущерб, однако никто из сотрудников воздушной гавани не пострадал. На данный момент по факту инцидента проводится расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого самолет Turkish Airlines, летевший рейсом TK2225 из Газиантепа в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Анкаре после возгорания аккумулятора беспроводных наушников у одного из пассажиров.

По данным портала, в аэропорту владельца наушников и еще одного пассажира, у которого произошла паническая атака во время пожара, передали медикам и органам безопасности.

В начале июля после крупного лесного пожара аэропорт французского Марселя возобновил работу. Крупный пожар около Марселя, охвативший 700 гектаров, произошел во вторник. Сгорело не менее 20 домов, 400 человек были эвакуированы.

Ранее судоходство в Дарданеллах частично приостановили из-за лесных пожаров.

