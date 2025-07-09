Аэропорт Марселя возобновил работу, приостановленную из-за крупного лесного пожара

Аэропорт французского Марселя возобновляет приостановленную из-за сильного лесного пожара работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно имеющейся информации, прибытие и вылет самолетов возобновятся в аэропорту Марсель-Прованс с ночи 9 июля.

Крупный пожар около Марселя, охвативший 700 гектаров, произошел во вторник. Сгорело не менее 20 домов, 400 человек были эвакуированы.

5 июля сообщалось, что ландшафтный пожар вспыхнул в районе Муратпаша вблизи Антальи в Турции.

30 июня стало известно, что в районе турецкого города Измир начался сильный лесной пожар.

За день до этого международный аэропорт имени Мендереса в Измире прекратил прием и отправку рейсов в связи с лесным пожаром. Пожар возник в районах Сеферихисар и Мендерес на фоне сильной жары, температура достигала почти +40°C.

Ранее мужчина устроил крупный лесной пожар, пытаясь уничтожить клеща.