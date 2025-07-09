На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Марселя возобновил работу, приостановленную из-за крупного лесного пожара

Аэропорт Марселя возобновил прием и отправку рейсов, прекращенных из-за пожара
true
true
true
close
Depositphotos

Аэропорт французского Марселя возобновляет приостановленную из-за сильного лесного пожара работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно имеющейся информации, прибытие и вылет самолетов возобновятся в аэропорту Марсель-Прованс с ночи 9 июля.

Крупный пожар около Марселя, охвативший 700 гектаров, произошел во вторник. Сгорело не менее 20 домов, 400 человек были эвакуированы.

5 июля сообщалось, что ландшафтный пожар вспыхнул в районе Муратпаша вблизи Антальи в Турции.

30 июня стало известно, что в районе турецкого города Измир начался сильный лесной пожар.

За день до этого международный аэропорт имени Мендереса в Измире прекратил прием и отправку рейсов в связи с лесным пожаром. Пожар возник в районах Сеферихисар и Мендерес на фоне сильной жары, температура достигала почти +40°C.

Ранее мужчина устроил крупный лесной пожар, пытаясь уничтожить клеща.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами