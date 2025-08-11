Судоходство в Дарданеллах частично приостановили из-за лесных пожаров

Движение судов в проливе Дарданеллы частично приостановлено из-за природного пожара на западе Турции. Об этом сообщили в администрации региона, передает A haber.

«Судоходство в Дарданеллах временно прекращено с юга на север из-за лесного пожара в провинции Чанаккале», — говорится в сообщении.

Дым от пожара окутал пролив, что может создать опасность для судоходства. Отмечается, что в одном из районов провинции началась эвакуация местного населения.

До этого сообщалось, что на юге Турции из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 1,3 тыс. жителей из провинций Мерсин и Карабюк. Возгорание началось на востоке провинции Анталья и на фоне аномальной жары и сильного ветра распространилось на соседние районы.

Позже в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что лесные пожары в Турции не повлияли на отдых туристов из России — принимающая сторона не сообщает о возможности эвакуации.

Ранее в Турции назвали причину масштабных лесных пожаров.