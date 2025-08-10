В Анкаре экстренно приземлился самолет из-за вспыхнувших наушников

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
HavaSosyalMedya: в Турции у пассажира загорелись наушники на борту самолета
Shutterstock

Самолет Turkish Airlines, летевший рейсом TK2225 из Газиантепа в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Анкаре после возгорания аккумулятора беспроводных наушников у одного из пассажиров. Об этом сообщил портал HavaSosyalMedya.

Лайнер вылетел в 12:33 по мск и в 13:20 приземлился в Анкаре, отклонившись от маршрута. По данным портала, в аэропорту владельца наушников и еще одного пассажира, у кототого произошла паническая атака во время пожара, передали медикам и органам безопасности.

Сервис Flightradar24 зафиксировал, что самолет уже покинул Анкару и в 14:58 прибыл в Стамбул.

В начале августа министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу напоминал, что Генеральное управление гражданской авиации рекомендовало авиакомпаниям запретить использование пауэрбанков в полете. Поводом стал инцидент 29 июля, когда самолет Asiana Airlines вернулся в Стамбул из-за потерянного пассажиром аккумулятора.

С августа Turkish Airlines ввела запрет на провоз «умных» чемоданов с несъемными литиевыми аккумуляторами в багаже и ручной клади. Компания Pegasus, по данным СМИ, запретила использовать пауэрбанки на борту.

Ранее вылетевший из Стамбула в Россию самолет вернулся в аэропорт вылета.

