Адам Кадыров станцевал лезгинку с пистолетом

Сын Кадырова Адам станцевал лезгинку с пистолетом на сцене филармонии
17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров станцевал лезгинку с пистолетом на сцене Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова во время музыкального конкурса. Соответствующие кадры опубликовал его отец Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

На ивдео видно, как Кадыров-младший танцует на сцене среди одетых в национальные костюмы женщин. Молодой человек одет в черную футболку с золотыми буквами D и K (Dustum Kadyrov — прим. ред.) и золотым волком, черные штаны и кроссовки, на поясе у него висит пистолет.

Наличие у Адама Кадырова пистолета может объясняться тем, что он занимает должность начальника службы безопасности главы Чечни.

28 июня глава Чечни сообщил, что президент России Владимир Путин лично поздравил его сына Адама «со вступлением в семейную жизнь» — со свадьбой. Кадыров поблагодарил главу государства и заявил, что поздравление Путина стало «прекрасным проявлением внимания». Торжество прошло в родительском доме в родовом селе Ахмат-Юрте. Избранницей Кадырова-младшего стала девушка из того же села по имени Медни. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Адам Кадыров получил новую должность, связанную с гумпомощью для Газы.

