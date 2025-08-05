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В Чечне назначили куратора оказания гуманитарной помощи для сектора Газа

Адам Кадыров назначен куратором оказания гумпомощи для Газы от Чечни
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Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газы от Чечни назначен секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства республики.

По словам директора департамента Аслана Абдулаева, глава Чечни Рамзан Кадыров «никогда не останется в стороне, когда беда касается мусульман».

В Чечне налаживают механизм по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа в виде продуктов и медикаментов. Ответственным за организацию и доставку гумпомощи назначен советник главы республики Усман Байсултанов.

В конце 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что сотни тысяч мусульман Чеченской республики ночами молятся за жителей Палестины и за избавление их от «сионистского гнета». До этого в Чечню прибыла группа из 116 беженцев из сектора Газа.

Ранее Адама Кадырова наградили очередной медалью.

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