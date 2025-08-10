На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Львове вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре

На западе Украины вооруженный пистолетом мужчина взял заложников в ТРЦ «Арсен»
Rasto SK/Shutterstock/FOTODOM

Во Львове на западе Украины вооруженный мужчина взял заложников. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Как уточняет газета, это произошло в торгово-развлекательном центре «Арсен». Мужчина вооружен пистолетом.

В конце июня в Харькове 33-летний местный житель принес гранату на территорию торгового центра и угрожал ее взорвать. Как заявили в полиции, этому предшествовала ссора с незнакомцем. После нее он сходил за гранатой Ф-1 и запалом, вернулся и начал угрожать присутствующим. Мужчину задержали правоохранители. Во время обыска в его доме они нашли еще одну гранату. Задержанному может грозить до семи лет лишения свободы.

А 30 мая в Житомире на северо-западе Украины мужчина бросил гранату в людей у супермаркета. Инцидент произошел примерно в 23:30 на проспекте Мира. После того как неизвестный кинул гранату, он скрылся. При детонации пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет. Они были госпитализированы.

Ранее солдат ВСУ взял в заложники водителя, чтобы попасть в Киев.

Новости Украины
