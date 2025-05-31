На северо-западе Украины мужчина кинул гранату в людей у супермаркета

В Житомире мужчина бросил гранату в людей у супермаркета, пострадали 6 человек

В Житомире на северо-западе Украины мужчина бросил гранату в людей у супермаркета. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции республики.

По ее данным, инцидент произошел накануне примерно в 23:30 на проспекте Мира. После того как неизвестный кинул гранату, он скрылся с места происшествия. При детонации пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 42 лет. Они были госпитализированы.

В середине мая двое подростков из Ровненской области на западе Украины попытались взорвать сотрудников полиции. Подозреваемые собрали два самодельных взрывных устройства с возможностью удаленной активации и установили их в заброшенном здании. После этого они вызвали на место наряд полиции. Когда он приехал, произошла детонация. Пострадавших в результате происшествия не было. Правоохранители установили личности подростков и задержали их. По ходатайству прокуратуры им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.