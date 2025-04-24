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На Украине военный взял в заложники водителя, чтобы попасть в Киев

«Страна.ua»: боец ВСУ взял в заложники водителя и заставил везти его в Киев
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РИА «Новост

В Сумской области Украины военный взял в заложники водителя и заставил его везти себя в Киев. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на Нацполицию.

В издании отметили, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожал водителю автоматом и несколько раз выстрелил в его сторону. Менее чем через час сотрудники полиции остановили машину на трассе «Сумы — Киев» и задержали подозреваемого.

Злоумышленником оказался 47-летний военный из Киевской области. В публикации уточняется, что водитель не пострадал.

До этого сообщалось, что украинский военный семь дней удерживал семью из четырех человек в их собственном доме в поселке Новооленовка в Донецкой народной республике (ДНР).

Одна из пострадавших рассказала, что боец ВСУ, получивший травму ноги, ворвался в их дома и угрожал оружием. Всю неделю он держал своих жертв под прицелом, не давая уйти.

Ситуация обострилась, когда один из членов семьи попытался открыть дверь. Со слов женщины, военный бросил гранату, в итоге дедушка получил осколочные ранения спины.

Ранее сообщалось, что в Курской области ВСУ разбили мужчине голову за незнание украинского языка.

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